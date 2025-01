Drogerie um Tausende Euro gebracht: Polizei fahndet mit Foto nach Dieb!

Magdeburg - Anfang August 2024 beklaute ein bislang unbekannter Mann eine Drogerie in der Magdeburger Innenstadt. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Dieb.

Wer kann Hinweise zu diesem Mann liefern? © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeirevier Magdeburg

Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg soll der Tatverdächtige am 3. August 2024 in einer Drogerie am Breiten Weg mehrere Parfümprodukte geklaut haben.

Hierbei erbeutete er Diebesgut mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich.

Bei seiner Tat ließ sich der gesuchte Ladendieb jedoch von Überwachungskameras filmen, sodass die Polizei nun mit den entstandenen Aufnahmen nach ihm fahndet.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.