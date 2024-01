Einbruch im Tiefbauamt: Quad und E-Werkzeuge gestohlen!

Magdeburg - Unbekannte sind am Sonntag in das Tiefbauamt Magdeburg eingedrungen und haben einen hohen Schaden angerichtet.

Die Polizei geht bei dem Diebstahl von einer hohen, vierstelligen Schadenssumme aus. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Am Mittag des Silvestertags erreichte die Polizei eine Meldung eines Bürgers, dass im Tiefbauamt in der Straße "An der Steinkuhle" das Licht in den Räumen eingeschaltet sei und eine Tür offen stehe.

Sofort ausgerückte Ordnungshüter konnten den Einbruch bestätigen. Demnach sei in mehreren Gebäuden gewaltsam eingebrochen und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht worden.

Die Täter hatten es auf Wertsachen in Schränken und Behältnissen abgesehen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Gefunden wurden unter anderem zwei Fahrräder, mit denen die Täter möglicherweise zum Tatort gefahren sind.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden mehrere elektronische Geräte wie zum Beispiel ein Stromaggregat und Werkzeuge gestohlen. Auch ein Quad wurde von den Tätern mitgenommen.

Vor Ort wurden von den Einsatzkräften Spuren gesichert. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in einem hohen vierstelligen Betrag aus.