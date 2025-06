Einbruchsserie in Magdeburg: In diesen zwei Stadtteilen treiben die Diebe ihr Unwesen

Magdeburg - Am Freitag kam es in zwei Stadtteilen von Magdeburg zu gleich mehreren Einbrüchen.

Alles in Kürze

In einem Fall sollen die Einbrecher sogar über die Balkontür eingestiegen sein, so die Polizei.

Die Diebe machten sich über Wohnungen in den Stadtteilen Alte Neustadt und Stadtfeld her.

Die geschädigten Mieter gaben an, dass hauptsächlich Bargeld und Schmuck geklaut worden waren. An den Tatorten konnten durch die Beamten Spuren der unbekannten Täter gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.