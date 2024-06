06.06.2024 16:47 Einsatz in Ausländerbehörde: Mann droht mit Gewalt und landet in Psychiatrie

In der Ausländerbehörde in Magdeburg wurde ein Mann in Gewahrsam genommen. Er äußerte Unmut über eine behördliche Entscheidung und drohte mit Gewalt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Mittwoch kam es in der Lübecker Straße in der Ausländerbehörde Magdeburg zu einem Polizeieinsatz. In der Ausländerbehörde in Magdeburg musste die Polizei einen Mann (46) in Gewahrsam nehmen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa Gegen 9 Uhr betrat ein 46-jähriger Mann aus dem Irak das Gebäude und äußerte lautstark seinen Unmut über eine ihn betreffende behördliche Einzelfallentscheidung, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Gleichzeitig drohte er, Gewalt anwenden zu wollen. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Mann zunächst in Gewahrsam. Anschließend wurde seine Wohnung nach möglichen Waffen durchsucht, die er für seine angekündigten Gewalttaten hätte verwenden können. Diese wurden jedoch nicht gefunden. Der 46-Jährige wurde durch die Beamten vernommen, aber jedoch nicht wieder gehen gelassen. Der 46-jährige Iraker drohte in der Behörde mit Anwendung von Gewalt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Für den Iraker bestand die Gefahr einer Fremdgefährdung. Aus diesem Grund wurde er zunächst in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen.

Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Gollnow/dpa, Patrick Seeger/dpa