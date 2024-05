16.05.2024 14:55 Fahrraddiebe steigen in Keller ein, doch damit haben sie nicht gerechnet

In Magdeburg sind am Donnerstag zwei Diebe in einen Keller eingestiegen. Dabei war ihnen nicht klar, dass sie an der falschen Adresse gelandet sind.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am frühen Donnerstagmorgen versuchten zwei Täter in Magdeburg ein Fahrrad aus einem Keller zu klauen, gerieten jedoch an die falsche Adresse. Ein Täter konnte von dem Beamten geschnappt werden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Etwa gegen 5.15 Uhr sollen die zwei männlichen Tatverdächtigen laut Polizeiinspektion Magdeburg durch das Aufhebeln eines Fensters in den Keller eines Wohnhauses gelangt sein. Hier hatten sie es auf ein Fahrrad abgesehen. Die zwei Diebe wussten jedoch nicht, dass sie an die falsche Adresse geraten waren. Ein 26-jähriger Bundespolizist, der sich gerade mit besagtem Fahrrad auf den Weg zum Dienst machen wollte, ertappte die Übertäter auf frischer Tat. Er gab sich daraufhin als Polizist zu erkennen und forderte die Männer auf, sich auszuweisen. Diese hatten jedoch andere Pläne. Einer der Täter stieß den Beamten zur Seite und konnte flüchten. Magdeburg Crime Schüsse auf Frau in Magdeburg: Täter noch auf freiem Fuß Der zweite Dieb, ein 39-jähriger Deutscher, der ebenfalls versuchte zu fliehen, konnte jedoch festgehalten werden. Anschließend informierte der Beamte die zuständige Landespolizei und machte sich nach der Übergabe auf den Weg zu seinem Dienst. Dem Tatverdächtigen drohen nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, besonders schweren Falls des versuchten Diebstahls, Nötigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa