Falscher Handwerker liest Heizung ab: Hunderte Euro futsch!

Magdeburg - Dreister Langfinger! Am Dienstagvormittag wurde eine Magdeburgerin zum Opfer eines falschen Handwerkers.

Ein falscher Handwerker hat eine Rentnerin in Magdeburg beklaut. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Gegen 11.15 Uhr klingelte der vermeintliche Handwerker an der Wohnung der 90 Jahre alten Frau in der Straße Faßlochsberg in der Altstadt und behauptete, Zählerstände ablesen zu wollen.

Auffällig: Er hatte sich weder vorgestellt noch einen Dienstausweis vorzeigen können. Die Seniorin ließ ihn dennoch in ihre Wohnung.

Der Mann nahm zuerst im Badezimmer seine "Prüfungen" vor, bevor er auch in der Küche hantierte. Dabei hielt er die Tür dauerhaft geschlossen und lenkte die Rentnerin ab, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Ohne tatsächliche Arbeit verrichtet zu haben, verabschiedete sich der Unbekannte daraufhin prompt aus der Wohnung.

Der Magdeburgerin fiel anschließend auf, dass etwa 500 Euro Bargeld sowie Goldschmuck fehlten.