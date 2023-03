21.03.2023 15:36 611 Frau soll mit Waffe vom Balkon gezielt haben: Polizei-Großaufgebot in Neustädter Feld

In Magdeburg gab es am Dienstagmittag einen Polizeieinsatz in der Mechthildstraße. Von einem Balkon soll eine Frau mit einer Waffe auf einen Mann gezielt haben.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Dienstagmittag kam es im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld zu einem Großaufgebot der Polizei. Die Polizei sperrte das Gebiet um das Wohnhaus weiträumig. © Thomas Schulz Wie Polizei-Pressesprecher Kevin Shaikh gegenüber TAG24 bestätigte, ging zuvor eine Meldung bei den Beamten ein. Der Anrufer habe geschildert, dass eine Frau von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Mechthildstraße mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand auf ihn gezielt habe. Kurz darauf wurde das Wohnhaus von der Polizei umstellt und der Bereich gesperrt. Magdeburg Crime Illegale Leichenöffnung? Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Magdeburger Klinik Laut Informationen, die TAG24 vorliegen, habe nach mehreren Aufforderungen niemand die Wohnungstür geöffnet. Aus diesem Grund haben Einsatzkräfte die Tür aufgebrochen und die Wohnung gestürmt. Personen und Waffen wurden darin aber nicht aufgefunden. Das Großaufgebot an Einsatzkräften sei angeordnet worden, weil die Bewohner unter der genannten Adresse polizeibekannt seien. Der betroffene Balkon wurde ganz genau beobachtet und die Wohnung gestürmt. © Thomas Schulz Ob es wirklich eine Bedrohung gegeben haben soll, wird von der Polizei jetzt ermittelt.

