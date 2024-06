Gastronom mit "Nebengeschäft": Kiloweise Drogen am Neustädter See sichergestellt

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg hat am Dienstag einen großen Erfolg beim Fund von verbotenen Drogen feiern können.

Am Dienstag stellte die Polizei in Magdeburg verschiedene Drogen bei einem Gastronomen sicher. © Polizeirevier Magdeburg

Weil eine Gerichtsvollzieherin bei einer Zwangsvollstreckung gegen einen Gastronomen Hilfe benötigte, flog das "Nebengeschäft" des Mannes auf.

Sowohl in seiner Einrichtung am Neustädter See als auch später in der Privatwohnung wurden allerhand Pflanzen und Substanzen festgestellt.

Wie das Polizeirevier Magdeburg nun mitteilte, befanden sich darunter circa 80 Gramm getrocknete Cannabisblüten sowie etwa 1,6 Kilogramm einer bislang unbekannten weißen, pulvrigen Substanz.

Eine Laboruntersuchung soll jetzt herausfinden, um welche Droge es sich dabei genau handelt.

Zudem wurde eine zweistellige Anzahl scharfer Schussmunition im Neun-Millimeter-Kaliber entdeckt.