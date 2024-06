Geldautomat aufgebrochen: Polizei will Postbank-Einbrecher mit Videoaufnahmen überführen

Magdeburg - Nach dem Angriff auf einen Geldautomaten war die Postbank-Filiale im Magdeburger Breiten Weg drei Wochen lang geschlossen. Die Polizei will die Täter nun anhand von Videoaufzeichnungen überführen.

Als morgens Postbank-Kunden Geld im Breiten Weg abheben wollten, merkten sie, dass der Automat komisch aussah. © Lena Schubert/TAG24

Es war die Nacht zum 14. Mai: Unbekannte drangen in die Postbank ein und öffneten gewaltsam den Geldautomaten.

Die Überwachungskameras zeigten später zwei vermummte Gestalten, so die Polizeiinspektion Magdeburg gegenüber TAG24.

Am nächsten Morgen wollten Kunden der Postbank Geld abheben und merkten: Der Automat sah nicht so aus, wie sie ihn in Erinnerung hatten.

Sie informierten die Polizei. Beim Eintreten in die Filiale trat den Beamten ein stechender Geruch in die Nasen: Scheinbar hatten die Täter versucht, mit einer chemischen Flüssigkeit ihre Spuren zu verwischen.

Aus Angst vor giftigen Gasen wurde die Postbank zunächst geschlossen.