Postbank in der Innenstadt nach Anschlag dicht - wann öffnet sie wieder?

Die Postbank-Filiale im Breiten Weg ist weiterhin geschlossen. © Lena Schubert

In der Nacht auf den 14. Mai wurde der Geldautomat in der Postbank-Filiale in der Magdeburger Innenstadt gesprengt. Seitdem müssen Kunden, die ihre Pakete abgeben oder Bankgeschäfte erledigen wollen, schon an der Tür wieder umkehren.

Dort hängen zwei A4-Zettel mit dem Hinweis, dass die Filiale geschlossen, das Service-Terminal defekt und die Techniker informiert seien. Durch das Scannen eines QR-Codes kann man sich Informationen über weitere Filialen und Paketshops einholen.

Wie Unternehmenssprecher Oliver Rittmaier auf TAG24-Anfrage bestätigte, gäbe es aber Entwarnung. "Wir werden die Filiale nach dem Anschlag [...] auf jeden Fall wieder öffnen", so Rittmaier.

Obwohl in dem Aushang steht, dass die Filiale voraussichtlich bis 10. Juni dicht bleibt, teilte der Sprecher weiterhin mit, dass ein genaues Datum noch nicht feststehe. Die Postbank würde aber "alles unternehmen, damit wir so bald wie möglich wieder für unsere Kundinnen und Kunden da sein können", hieß es weiter.