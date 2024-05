Großeinsatz in Magdeburg: Frau durch Schüsse verletzt, Täter auf der Flucht

Magdeburg - Am Montagmorgen kam es im Magdeburger Stadtteil Fermersleben zu einem Großeinsatz der Polizei.

Im Magdeburger Stadtteil Fermersleben sucht die Polizei nach einem flüchtigen Täter. © privat

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, soll dort gegen 7.30 Uhr auf eine 51-jährige Frau geschossen worden sein. Dabei habe sie schwere Verletzungen erlitten.

Auch gegenüber TAG24 berichtete ein Anwohner, dass er am Morgen Schüsse gehört habe.

Der Verdächtige sei direkt nach der Tat geflüchtet. Nach ihm wird jetzt gefahndet.

Mehrere Einsatzfahrzeuge rückten deshalb in der Adolfstraße an. Die Polizei ist nach eigenen Angaben seither mit zahlreichen Einsatzkräften in Magdeburg unterwegs. Neben einem Polizeihubschrauber und einer Drohne wurden auch Suchhunde eingesetzt.

Der Bereich um den Tatort wurde abgesperrt und vor Ort eine Spurensicherung durchgeführt.