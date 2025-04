Gruppe prügelt sich mit Stock in Straßenbahn - und einer zieht den Kürzeren

Magdeburg - Randale in Brückfeld: Ein Mann wurde in einer Straßenbahn von einer Gruppe angegriffen und verprügelt. Nach der Schlägerei wurde er auch noch ausgeraubt.

Eine Gruppe Männer prügelte sich in einer Magdeburger Tram. © MVB/Stefan Deutsch

Augenzeugen berichteten, dass der Streit gegen 22.30 Uhr in einer Tram ausgebrochen war. Dabei prügelten sich mehrere Menschen mit Migrationshintergrund und schlugen auf ihr Opfer mit einem Stock ein.

An der Haltestelle "Heumarkt" in Magdeburg-Brückfeld versuchte der Geschädigte die Bahn zu verlassen, wurde aber an seinem Rucksack festgehalten.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, legte er seinen Rucksack ab, um sich von seinen Angreifern zu distanzieren.

Wenig später fanden die Einsatzkräfte den besagten Rucksack in der Nähe des Tatorts. Die Schlägerbande hatte etwa 100 Euro Bargeld geklaut.