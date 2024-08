19.08.2024 14:27 In Moschee randaliert: Mann begeht mehrere Straftaten an einem Tag!

In Magdeburg beging ein psychisch auffälliger Mann am Sonntag mehrere Straftaten. Unter anderem randalierte er in einer Moschee.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Sonntag sorgte ein psychisch auffälliger Mann in Magdeburg für reichlich Aufsehen. Gegen den Unruhestifter wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Nach Angaben des Polizeireviers wurden den Beamten zwischen 14.25 Uhr und 18.15 Uhr mehrere Delikte gemeldet, die von ein und demselben Mann begangen worden waren. Zunächst berichtete eine 61-jährige Magdeburgerin über eine verwirrt erscheinende Person, die auf dem Breiten Weg immer wieder strafrechtlich relevante Parolen brüllte. Wenig später verschaffte sich der Tatverdächtige widerrechtlich Zutritt in die Moschee in der Max-Otten-Straße. Hier beschädigte er Teile der Inneneinrichtung und warf diverse Gegenstände durch den Gebetsraum und flüchtete anschließend. Magdeburg Crime Nächtlicher Vandalismus an Autos: Polizei sucht Zeugen! Nach wenigen Stunden betrat der psychisch auffällige Mann abermals die Moschee und beleidigte mehrere Anwesende auf ausländerfeindliche Art und Weise. Alle Male konnte der Täter nicht rechtzeitig von der Polizei angetroffen werden. Polizei angegriffen und bespuckt Am frühen Abend meldete eine 20-Jährige den Unruhestifter erneut, nachdem er im Bereich der Haltestelle "Opernplatz" wieder verfassungsfeindliche Parolen brüllte. Als Polizeibeamte eintrafen, begann der Mann unvermittelt in Richtung der Einsatzkräfte zu schlagen und zu treten. Die Polizisten schafften es, ihn zu überwältigen. Da sich der Straftäter nicht beruhigen ließ und versuchte, die Beamten zu bespucken, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen und der psychisch auffällige Mann unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Störenfried wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

