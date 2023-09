Jugendlicher randaliert in Straßenbahn, dann verprügelt er eine Rentnerin

Magdeburg - Am Freitagmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Magdeburger Straßenbahn. Eine 87-Jährige wurde verletzt.

In einer Magdeburger Straßenbahn wurde eine Rentnerin verletzt. © MVB/Peter Gercke

Die Magdeburgerin stieg gegen 13.20 Uhr am Alten Markt in die Straßenbahnlinie 2 in Richtung Westerhüsen.

Dort bemerkte sie einen Jugendlichen, der in der Tram randalierte und herumbrüllte, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Plötzlich kam der Störenfried auf sie zu und schlug ihr unvermittelt gegen den Kopf, wodurch sie starke Schmerzen erlitt, hieß es.

Da es sich bei diesem Verhalten um gefährliche Körperverletzung handelt, wird nach dem Jugendlichen gefahndet und die Polizei hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung.