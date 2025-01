Kinoreife Szenen: Polizei verfolgt Frau über Hausdächer

Zivilfahnder der Polizei Magdeburg rannten einer Frau (34) auf ein Hausdach hinterher. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Zivilfahnder des Polizeireviers Magdeburg wollten am gestrigen Montagmorgen einen Haftbefehl vollstrecken. Gegen 9.30 Uhr klingelten sie deshalb an der Wohnung einer 34 Jahre alten Verurteilten in Westerhüsen.

Sofort flüchtete die Frau durch ein Fenster auf ein Zwischendach, teilte die Polizei mit. Von dort aus sei sie über eine Leiter auf das Hausdach geklettert.

Sofort nahmen die Einsatzkräfte die Verfolgung auf und kletterten ihr hinterher.

Um die Fahnder abzuschütteln, sprang sie trotz einer zu überwindenden Höhe von drei Metern zurück auf das Vordach und ging in ihre Wohnung zurück. Dort wurde sie dennoch gestellt.

Weder die Verurteilte noch die Polizisten wurden bei den hollywoodreifen Szenen verletzt.