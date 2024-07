Drei Fälle von sexueller Belästigung in Magdeburg: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg - In gleich drei Fällen sexueller Belästigung sucht die Polizei in Magdeburg nach Zeugen .

Hinweisgeber sollten sich das Stichwort "Sexuelle Belästigung Kirschweg" merken, denn die Polizei ermitteln in einem weiteren aktuellen Fall.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, begegnete eine 38 Jahre alte Frau am Spielplatz "Keltisches Dorf" im Kirschenweg einem unbekannten Mann.

Die ersten beiden Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Donnerstag um 15 Uhr sowie am gestrigen Sonntag um 12.30 Uhr.

Auch am Neustädter See kam es am Samstagabend zu einer sexuellen Belästigung. (Archivbild) © Jens Wolf/dpa

Am vergangenen Samstag kam es auch am Neustädter See zu einer weiteren sexuellen Belästigung.

Zu später Stunde gegen 22 Uhr sollen dort zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren angesprochen und unsittlich berührt worden sein, teilte die Polizei mit.

Auch hier flüchtete der Unbekannte direkt nach der Tat, sodass hinzugerufene Polizisten ihn nicht mehr auffinden konnten.

Ebenfalls wurde für diesen Tatverdächtigen eine Beschreibung veröffentlicht, die Zeugen bei Hinweisen helfen soll:

männlich



circa 23 Jahre alt



circa 1,70 Meter groß



südländischer Phänotyp



helles T-Shirt, dunkle Hose



war in Begleitung eines weiteren - an der Tat unbeteiligten - Mannes

Zeugen, die Hinweise geben können, sollen den Ermittlern das Stichwort "Sexuelle Belästigung Neustädter See" nennen.

In beiden Fällen ermittelt das Polizeirevier Magdeburg und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.