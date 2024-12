16.12.2024 15:53 Mann fragt Reisende (18) nach Kleingeld, dann begrapscht er sie

Am gestrigen Sonntag kam es in einem Regionalexpress in Sachsen-Anhalt zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei ließ prompt die Handschellen klicken.

Von Lena Schubert

Am gestrigen Sonntag kam es in einem Regionalexpress in Sachsen-Anhalt zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei ließ prompt die Handschellen klicken. Eine junge Frau wurde in einem Regionalexpress in Magdeburg sexuell belästigt. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa Gegen 13 Uhr wurde eine 18 Jahre alte Reisende von einem ihr unbekannten Mann am Bahnhof Schönebeck angesprochen und nach Kleingeld gefragt. Schon da kam der 42-Jährige der jungen Frau sehr nah. Sie stieg dann in den Regionalexpress nach Magdeburg - der Mann folgte ihr. Während der Fahrt berührte er sie am Oberschenkel und am Po, teilte die Bundespolizei mit. Der 42-Jährige verließ am Bahnhof Buckau die Bahn. Das Opfer informierte sofort die Polizei und konnte eine eindeutige Personenbeschreibung liefern. Aufgrund dessen konnten die Einsatzkräfte den Täter am Bahnhof ausfindig machen und befragen. Er behauptete, im Zug nur neben der 18-Jährigen gestanden zu haben. Die Polizeibeamten nahmen den Störenfried dennoch mit aufs Revier und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Die junge Reisende stand unter Schock, wurde aber glücklicherweise nicht verletzt und konnte ihre Fahrt fortsetzen.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa