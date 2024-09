Mann mit Flasche am Kopf verletzt: Wer hat am Hassel etwas gesehen?

Magdeburg - Am frühen Samstagmorgen kam es in der Magdeburger Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Mann wurde in der Nacht an einer Bahnhaltestelle am Hasselbachplatz angegriffen. (Symbolbild) © MVB/Stefan Deutsch

Gegen 4.30 Uhr hielt sich ein 47 Jahre alter Mann an der Tram-Haltestelle auf dem Breiten Weg am Hasselbachplatz auf, als er mit einer bislang unbekannten Person in Streit geriet.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind völlig unklar, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde der 47-Jährige mit der Faust ins Gesicht und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen.

Er wurde dadurch schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung und beschreibt den unbekannten Täter wie folgt: