14.05.2025 21:40 Mann rastet bei Ticketkontrolle aus: Kontrolleur mit blutiger Lippe

Am Dienstag hat ein Mann in einer Regionalbahn von Braunschweig nach Magdeburg randaliert. Der Zugbegleiter wurde dabei an der Lippe verletzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Dienstagabend ist bei einer Fahrkartenkontrolle in einer Regionalbahn von Braunschweig nach Magdeburg ein Mann ausgerastet. Auf dem Hauptbahnhof Magdeburg musste ein randalierender Mann aus einer Regionalbahn herausgeholt werden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 19 Uhr, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit. Zunächst habe der 53 Jahre alte aus Irak stammende Mann den Zugbegleiter bedroht. Kurz darauf seien die Fäuste geflogen. Der 24 Jahre alte Zugbegleiter erlitt dabei eine blutende Wunde an der Oberlippe und rief daraufhin die Polizei. Am Hauptbahnhof Magdeburg angekommen, warteten bereits Einsatzkräfte auf den Zug und ergriffen den Randalierer. Magdeburg Crime Zerstörungswut am Klinikum Magdeburg: Mann fällt über Autos her - darunter Streifenwagen Auch diese griff er an und versuchte sie zu bespucken. Dabei musste er mehrfach zu Boden gebracht werden. Auf dem Weg in Richtung Dienststelle ließ er sich bewusst mehrfach fallen und versuchte dabei erneut die Beamten zu schlagen und zu treten. Nach Feststellung seiner Identität wurde ein Rettungsdienst gerufen, der sich um den betrunkenen Reisenden kümmerte. Gegen den 53-Jährigen wird jetzt wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Zugbegleiter stand nach dem Angriff unter Schock und musste seinen Dienst abbrechen.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa