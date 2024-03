28.03.2024 18:24 Mann zeigt Hakenkreuzflagge und attackiert Polizisten!

Am Montagmorgen wurde die Polizei in eine Straße in Haldensleben gerufen. Dort war ein Mann mit einer Hakenkreuzflagge unterwegs.

Haldensleben - Ein Mann mit einer Hakenkreuzflagge hat in Haldensleben (Landkreis Börde) die Polizei attackiert. Der Mann wurde gegenüber der Polizei verbal und körperlich aggressiv. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat Der 43 Jahre Mann soll sich am frühen Montagmorgen mit der 1 Meter mal 2,50 Meter großen Flagge auf der Straße gezeigt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach wollte sich der Mann mehrfach den Maßnahmen der Polizei entziehen und wurde verbal sowie körperlich aggressiv. Ein weiterer Streifenwagen wurde hinzugerufen. Als die Unterstützung eintraf, soll der Mann die Beamten tätlich angegriffen haben. Magdeburg Crime 38-Jähriger bei Streit tödlich verletzt: Polizei in Nienburg schnappt Tatverdächtigen (19) Ihm wurden Handfesseln angelegt, seine Flagge sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

