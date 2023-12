Mehrfache Sprengungen in Magdeburg: Polizei sucht Tabakdiebe!

Magdeburg - Am Wochenende kam es in Magdeburg mehrfach zu Sprengungen von Zigarettenautomaten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg kam es zunächst am Freitag gegen 23.15 Uhr zu einer ersten Sprengung in der Lion-Feuchtwanger-Straße. Hierbei gelang es den Tätern, eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren zu entwenden.

Ein Zeuge gab gegenüber den Beamten an, zwei dunkel gekleidete Personen gesehen zu haben, die sich fluchtartig vom Tatort entfernten.

Am Samstag gegen 23 Uhr kam es dann zu einer erneuten Sprengung. Der Vorfall ereignete sich dieses Mal in der Neinstedter Straße. Durch die Detonation wurde der Automat beschädigt, jedoch konnten die Diebe nicht an die Waren gelangen.

Die bisherige Schadensumme an den beiden Zigarettenautomaten liegt insgesamt im oberen vierstelligen Bereich.