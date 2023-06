"Mein Leben war in dem Moment vorbei": Wie die Polizei ein Missbrauchsopfer im Stich ließ

Magdeburg - Fast sieben Jahre ist es nun her, dass Katrin S. etwas Grausames widerfuhr. Nach einer ausgelassenen Partynacht wurde sie betäubt und von mehreren Männern vergewaltigt. Doch die Täter sind bis heute auf freiem Fuß.

Katrin S. wurde vor fast sieben Jahren in Magdeburg vergewaltigt. Doch zu einem Prozess kam es nie. (Symbolbild) © 123RF/rafaelbenari

Es war der 1. Oktober 2016, Katrin S. stand ein langes Wochenende bevor. Gemeinsam mit ihren Freundinnen ging sie auf eine Ü30-Party im Maritim Hotel in Magdeburg.

Schon bald kamen sie mit einer Gruppe Männer ins Gespräch und verstanden sich gut. Wie das Opfer sich nun bei "Kripo Live - Tätern auf der Spur" erinnert, kippte dann plötzlich die Stimmung. Als Katrin S. kurz abgelenkt war, muss einer der Männer ihr K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt haben.

An die folgenden Ereignisse kann sie sich nur schemenhaft erinnern. Gemeinsam mit einem Mann ging sie zum Fahrstuhl und dann in ein Hotelzimmer - "dann ist da nur noch ein schwarzes Loch", so die Geschädigte.

Das Nächste, was Katrin S. noch weiß, ist, dass sie plötzlich nackt in einem Hotelbett aufwachte. Über ihr standen mehrere nackte Männer, einer davon filmte sie auf seinem Handy. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Betäubungsdrogen bereits nachgelassen, und sie konnte sich wehren.