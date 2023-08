Mit Stift niedergestochen: Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Magdeburg - Am Sonntagvormittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Magdeburger Restaurant. Eine Frau wurde verletzt.

Die Polizei musste mit einer körperlichen Auseinandersetzung in Magdeburg eingreifen. (Symbolbild) © 123rf/pradeepthundiyil

Gegen 10.30 Uhr gerieten die beiden 20-Jährigen in einem Lokal in der Innenstadt zunächst in verbalen Streit. Der Auslöser der Auseinandersetzung, und ob die beiden einander kannten, sind unklar.

Der Täter soll dann mit einem Stift auf sein Gegenüber eingestochen und die 20-Jährige zudem gewürgt haben, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Mutige Zeugen griffen schließlich ein, zerrten den Mann von seinem Opfer weg und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Die verletzte 20-Jährige musste medizinisch behandelt werden, hieß es.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlages eingeleitet.