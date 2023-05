Polizei vollstreckt Haftbefehl in Magdeburg - und entdeckt nächste Straftat

Magdeburg - Am Dienstag waren einige Polizeibeamte in Magdeburg im Einsatz, um einen offenen Haftbefehl zu vollstrecken. Beim Eintreffen deckten sie dann eine weitere Straftat auf.

Die Polizei entdeckte in einer Wohnung in Magdeburg eine Marihuana-Indoor-Plantage. © Polizeirevier Magdeburg

Die Polizisten suchten den beschuldigten 37-Jährigen an seiner Wohnadresse in der Großen Diesdorfer Straße in Stadtfeld-West auf. Zwar war der Mann zunächst nicht vor Ort, traf aber wenig später ein.

Er und seine Begleitung konnten schließlich den haftbefreienden Betrag zahlen und dachten, somit aus dem Schneider zu sein.

Doch daraufhin bemerkten die Einsatzkräfte noch ein ganz anderes Delikt: In der Wohnung des 37-Jährigen entdeckten sie eine Marihuana-Indoor-Plantage, das teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Insgesamt 33 Cannabispflanzen sowie unterschiedliches, verdächtiges Equipment konnte von den Beamten sichergestellt werden.