25.04.2024 18:36 Komplette Heizungsanlage entwendet: Polizei fahndet nach dreisten Dieben!

In Magdeburg machten sich bislang unbekannte Täter über eine bereits installierte Heizungsanlage in einem Wohnhaus her. Die Polizei fahndet nun nach den Dieben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Zwischen dem 17. und 24. April haben unbekannte Täter eine komplette Heizungsanlage von einer Baustelle eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg geklaut. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu den Heizungsdieben liefern? (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg brachen die dreisten Diebe mehrere Türen des Hauses in der Wolmierstedter Straße gewaltsam auf, um an den Heizungsraum zu gelangen. Am Ziel angelangt, machten sich die Täter über die bereits installierte Heizungsanlage her. Laut der Polizei soll sich der entstandene Sachschaden nach erster Schätzung auf eine mittlere fünfstellige Summe belaufen. Nach Meldung des Vorfalls sicherten die Beamten mithilfe der Kriminaltechnik Spuren am Tatort und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Magdeburg Crime Reisende wacht in Regionalbahn auf und entdeckt Mann mit Hand in der Hose Nun hofft die Polizei auf Informationen aus der Bevölkerung, die Hinweise zu den gesuchten Straftätern geben könnten. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zu möglichen Tatverdächtigen werden gebeten bei der Magdeburger Polizei mit dem Stichwort "Heizungsdiebstahl Wolmirstedter Straße" unter der 0391/546-3295 oder per E-Revier Anzeige entgegengenommen.



