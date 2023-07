27.07.2023 16:15 Polizisten sprachlos: Gesuchter Mann erfragt Grund seiner Fahndung

Bundespolizisten in Magdeburg staunten am Mittwoch nicht schlecht. Ein Mann sprach sie an und meldete, dass nach ihm mehrfach gesucht wird.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das erleben die Polizeibeamten in Magdeburg auch nicht alle Tage. Ein mehrfach gesuchter Mann wollte den Grund seiner Fahndung von ihnen wissen. Auf dem Hauptbahnhof Magdeburg wurde eine Streife der Bundespolizei von einem gesuchten Mann angesprochen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Als am gestrigen Mittwoch eine Streife der Bundespolizei auf dem Magdeburger Hauptbahnhof von einem Mann angesprochen wurde, ahnte sie noch nichts Schlimmes. Doch was der Kerl von ihnen wollte, machte sie regelrecht sprachlos. Ein 38-Jähriger aus Polen gab ihnen gegenüber an, dass er polizeilich gesucht werde und er gerne den Grund dafür erfahren würde. Sofort wurden seine Personalien überprüft und prompt gab es die nächste Verwunderung bei den Ordnungshütern. Denn nach dem Mann wurde in gleich dreizehn Fällen gesucht. Laut der Bundespolizeiinspektion Magdeburg ist dies alles andere als alltäglich. Von 250 Euro Geldstrafe nur fünf Euro bezahlt Der vorbestrafte Mann wurde vorübergehend in die JVA Burg gebracht. (Symbolbild) © Frederik von Erichsen/dpa Die Staatsanwaltschaften Braunschweig (acht Mal), Aachen, Magdeburg, Neuruppin, Berlin und Bremen verurteilten den Mann bereits wegen Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Beleidigung. Zudem stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Vollstreckungshaftbefehl aus. Der 38-Jährige wurde wegen erneuten Diebstahls zu einer Geldstrafe von 250 Euro oder ersatzweise 50 Tagen Gefängnis verurteilt. Von seiner Geldstrafe habe er bisher nur fünf Euro bezahlt. Weitere Zahlungen seien ausgeblieben. Aus diesem Grund wurde am 20. Juli der Haftbefehl ausgesprochen. Weil der Mann die noch offene Strafzahlung bei den Magdeburger Bundespolizisten nicht leisten konnte, wurde er in die JVA Burg gebracht. Alle Behörden, die nach ihm suchten, wurden anschließend über seinen Verbleib informiert.

