Prügelei in Neuer Neustadt: 25-Jähriger nach Angriff mit Glasflasche in Haft

Magdeburg - In der Münchenhofstraße im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt haben sich am Mittwochnachmittag mehrere Personen gegenseitig angegriffen .

Der 25-Jährige verletzte seinen Kontrahenten mit Schnittwunden am Ohr. (Symbolfoto) © kotenko/123RF

Ein Zeuge habe die mehrköpfige Personengruppe beobachtet, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Zunächst habe es verbale Auseinandersetzungen gegeben, ehe es zwischen zwei Personen handgreiflich wurde, hieß es.

Dabei soll ein 24 Jahre alter Mann aus Kamerun seinem 25 Jahre alten und ebenfalls aus Kamerun stammenden Kontrahenten einen Kopfstoß gegeben haben.

Als Reaktion darauf habe der 25-Jährige mit einer zerbrochenen Glasflasche gegen das Ohr des Jüngeren geschlagen. Dabei habe der 24-Jährige leichte Schnittverletzungen davongetragen. Ein medizinischer Notfall sei aber nicht eingetreten, so die Beamten.

Nach dem Eintreffen der alarmierten Polizisten wurde eine Personenkontrolle durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass der 25-Jährige bereits gesucht wird.

Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.