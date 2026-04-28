Durchsuchung in Magdeburg: Polizei verhaftet mutmaßlichen Drogendealer

Magdeburg - Die Polizei konnte am Montag einen mutmaßlichen Drogendealer in Magdeburg verhaften.

Der 49-Jährige wurde am Dienstag in einer JVA eingeliefert. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Die Beamten der Polizei Magdeburg erhielten Hinweise darauf, dass im Stadtteil Reform mit Betäubungsmitteln gehandelt werden soll. Ermittlungen führten die Polizei zu einem 49-jährigen Deutschen als Verdächtigen.

Das Amtsgericht Magdeburg ordnete daher eine Durchsuchung seiner privat genutzten Räumlichkeiten an, so eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der beschuldigte Mann sei zuvor bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, hieß es weiter.

Am Montag kam es dann zur Durchsuchung durch die Kriminalpolizei Magdeburg. In der Wohnung des Verdächtigen wurden unter anderem mehrere hundert Gramm verschiedener natürlicher und synthetischer Drogen, Bargeld in einer mittleren vierstelligen Höhe sowie diverse Waffen, darunter Schreckschusspistolen und Messer, entdeckt.

Die verbotenen Gegenstände wurden im Anschluss sichergestellt und der 49-Jährige in Gewahrsam genommen.