Rechte Gewalt nach Anschlag in Magdeburg: Rassist verprügelt Krankenpflegerin

Seit der saudi-arabische Arzt Taleb A. (50) mit einem Auto in die Menschenmenge gefahren ist, haben sich rechte Gruppen mobilisiert - schon kurz nach dem Anschlag streiften sie gewaltbereit durch die Stadt, um Menschen anzufeinden, die ihnen nicht deutsch genug aussahen.

Diese Personen werden seit Anfang der Woche vom Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt dazu angehalten, nicht mehr allein oder im Dunkeln in der Landeshauptstadt unterwegs zu sein.

In Magdeburg haben um die 10 Prozent der Einwohner keine deutsche Staatsangehörigkeit, wie die taz berichtet.

"Ich fühle mich einfach nicht mehr sicher und habe Angst um mich, meine Familie und meine Freunde, weil ich einfach weiß, dass es nicht das erste und das letzte Mal ist und wir nicht die Einzigen sind, die davon betroffen sind", so die Krankenschwester gegenüber der taz.

Beide seien in der Notaufnahme der Uniklinik gelandet, wo sie noch kurz vorher gearbeitet hatte.

Die beiden riefen die Polizei und versuchten, den Mann zu umfahren, bis sie bei einem Pärchen hielten, das fragte, ob alles okay sei. Da kam der Betrunkene und habe ihrem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als sie eingreifen wollte, habe auch sie eine Faust ins Gesicht bekommen.

Als sie am Hasselbachplatz einen Stopp einlegten, um sich Essen zu holen, habe ein Betrunkener angefangen, das Paar zu beleidigen und gegen deren Fensterscheibe zu schlagen.

Am Montag äußerte sich das Klinikum in Olvenstedt auf Facebook zu der ausländerfeindlichen Stimmung in der Stadt.

Als sie den "Massenanfall von Verletzten" nach dem Anschlag empfingen, hielten alle zusammen: "Mitarbeitende aus über 20 Nationen. Es spielte keine Rolle, aus welchem Land jemand kam. Oder welcher Religion er angehörte. Menschen halfen Menschen, weil sie Menschen waren."

Das Krankenhaus wäre ohne die Kollegen aus anderen Ländern "von heute auf morgen dicht", heißt es in dem Post. "Wir hätten also nicht helfen können, als es darauf ankam. Wir hätten die Erwachsenen und Kinder nicht retten können."