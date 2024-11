Schoko-Diebe nutzen Gunst der Dunkelheit: Einbruch in Supermarkt

Magdeburg - Einbrecher in Magdeburg konnten einer zuckersüßen Versuchung nicht widerstehen!

Diebe haben am Freitag mehrere Pralinenschachteln aus einem Supermarkt gestohlen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Am frühen Freitagmorgen sind unbekannte Täter in einen Supermarkt in Stadtfeld-Ost eingebrochen, wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte.

Gegen 3.30 Uhr drangen sie gewaltsam in den Supermarkt am Handelshof ein. Dabei seien sie zunächst über ein Bürofenster in das Gebäude gelangt und später im Bereich des Wareneingangs angekommen.

Als erste Beamte über den Einbruch informiert wurden und anrückten, waren die Täter bereits geflüchtet.

Bei der Begehung des Geschäfts stellten die Einsatzkräfte fest, dass es die Diebe offensichtlich auf Pralinenschachteln abgesehen hatten. Mehrere dieser Köstlichkeiten fehlten in den Regalen.

Bei der Flucht wurden die Täter von einem Objektverantwortlichen gesehen, hieß es. In welche Richtung sie rannten, sei jedoch unklar.