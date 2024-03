11.03.2024 11:01 Schüsse abgegeben: Großeinsatz der Polizei in Magdeburg!

In der Bandwirkerstraße in Magdeburg kam es am Sonntag zu einem Großeinsatz der Polizei, nachdem Schüsse von einem Balkon gefeuert wurden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Sonntagnachmittag wurden in der Bandwirkerstraße im Magdeburger Stadtteil Brückfeld von einem Balkon Schüsse abgegeben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Zeugen meldeten den Vorfall bei der Polizei. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Nach Angaben der Polizei beobachteten aufmerksame Bürger zwischen 15 und 17 Uhr, wie von einem Balkon mit einem pistolenähnlichen Gegenstand geschossen wurde. Die Polizei sicherte daraufhin mit mehreren Einsatzkräften den Bereich um das betroffene Mehrfamilienhaus. In der betroffenen Wohnung stellten die Beamten neben dem Mieter noch drei weitere Personen fest. Magdeburg Crime Magdeburger (19) sticht 23-Jährigen in den Rücken: U-Haft! Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem gesichteten Gegenstand lediglich um eine Softair-Waffe gehandelt hatte. In der Wohnung konnten zudem weitere Waffen dieser Art festgestellt werden. Für die Bevölkerung ging somit keine Gefahr aus. Die aufgefundenen Softair-Waffen wurden sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa