23.09.2024 15:35 Schüsse in der Mindenstraße: Erste Spur führt zu Tatverdächtigem

In Magdeburg kam es am Samstagabend zu Schüssen in der Mindenstraße. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Diese hat jetzt weitere Ermittlungen aufgenommen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Samstagabend hörten gegen 23 Uhr mehrere Personen Schüsse in der Mindenstraße in Magdeburg. Mehrere Patronenhülsen und eine Schreckschusswaffe konnten durch die Polizei sichergestellt werden. (Symbolbild) © 123rf/vovashevchuk Die Polizei wurde über den Vorfall informiert und rückte sofort aus. Bei einer ersten Suchaktion im Umkreis des angegebenen Ortes der Schussabgaben konnten eine zurückgelassene Schreckschusswaffe und 18 Patronenhülsen entdeckt werden. Weitere Ermittlungen führten die Beamten zu einem 36-jährigen Tatverdächtigen. Die Einsatzkräfte konnten ihn an seiner Wohnanschrift antreffen. Dort informierten sie ihn über das eröffnete Ermittlungsverfahren. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, soll jetzt herausgefunden werden, weshalb es überhaupt zu den Schussabgaben kam. Magdeburg Crime Gegenstände offen einsehbar: Diebe knacken mehrere Autos! Zu Personen- oder Sachschäden sei es durch das Abfeuern der Waffe nicht gekommen. Auch die Waffenbehörde wurde durch die Ermittler über den Vorfall informiert. Diese soll nun prüfen, ob ein Waffenverbot gegen den Beschuldigten erlassen werden kann.

Titelfoto: 123rf/vovashevchuk