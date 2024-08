08.08.2024 16:49 Streit unter Männern eskaliert mit Waffe: Wer hat sie beobachtet?

In Magdeburg gerieten am Mittwoch vier Männer in einen Streit. Einer von ihnen holte sogar eine Waffe. Die Polizei sucht seitdem nach Zeugen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Gleich vier Männer haben sich am gestrigen Mittwoch in Magdeburg öffentlich gestritten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei sucht nach Zeugen und einem der am Streit beteiligten Männer. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa Zunächst sei es zwischen einem 21-Jährigen sowie einem 65 und 66 Jahre alten Mann gegen 11.30 Uhr zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Kurz darauf hätten die Männer sich sogar gegenseitig körperlich angegriffen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Ein zufällig anwesender und bislang unbekannter Passant kam hinzu und habe sich an der Auseinandersetzung beteiligt. Magdeburg Crime Auf dem Bahnsteig: Mann demonstriert Polizisten seine exhibitionistische Neigung Während des Handgemenges sei laut Polizei der 66-Jährige kurz verschwunden und kam mit einer Schreckschusswaffe zurück. Der Streit löste sich daraufhin schnell auf. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert und zog für eine Fahndungsmaßnahme einen Polizeihubschrauber hinzu. Mit Erfolg: Die ersten drei Männer sowie die Tatwaffe wurden gefunden. Fahndung nach Passanten dauert an

circa 35 Jahre alt



sportliche Figur



mitteleuropäischer Phänotyp



Tattoo mit Löwenmotiv auf der Brust



weitere Tätowierungen an den Armen



trug ein Tanktop

Der zuletzt am Streit beteiligte Passant konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: Mit diesen Angaben sucht das Polizeirevier Magdeburg Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat und dem Gesuchten geben können. Unter dem Stichwort "Auseinandersetzung Halberstädter Straße" können sich diese unter Telefonnummer 0391/546-3295 bei den Ermittlern melden.

