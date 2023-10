Nach erneutem Überfall: Supermarkt-Räuber aus Magdeburg gestellt!

Er wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob der Beschuldigte für weitere Tathandlungen der jüngsten Vergangenheit verantwortlich ist, werden die weiteren polizeilichen Ermittlungen klären.

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung wurde in einem seiner Aufenthaltsorte unter anderem eine Fake-Waffe sichergestellt.

Am gestrigen Mittwoch wurde ein 46-jähriger Mann im Zusammenhang mit dem schweren Raubdelikt vorläufig festgenommen.

Magdeburg - Bereits am vergangenen Samstag gab es im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost einen morgendlichen Raubüberfall in einem Supermarkt. Am heutigen Mittwoch ereignete sich ein ähnlicher Fall.