Supernase! Zollhund "Dasty" ertappt Crystal-Schmugglerin (25) im Zug

Drogenspürhund Dasty war in einem Zug in Magdeburg erfolgreich. © Hauptzollamt Magdeburg

Am 21. Januar bestreiften die Einsatzkräfte inklusive des Spürhundes den Intercity zwischen Amsterdam und Berlin. In einem Wagon zeigte sich Dasty dann besonders interessiert an dem Rucksack einer Schlafenden.

Die junge Frau wurde geweckt und befragt. Selbstsicher verneinte sie jedoch, irgendwelche Drogen bei sich zu führen. Doch sie hatte nicht mit Dasty gerechnet!

Wie das Hauptzollamt mitteilte, zeigte Dasty klar, dass die Reisende Betäubungsmittel bei sich trug. Zunächst rückte die Litauerin nur ein Tütchen raus und behauptete dann, eilig zu ihrem nächsten Zug zu müssen.

Unbeeindruckt untersuchten die Beamten weiter ihr Gepäck und konnten in Folge insgesamt 27 Einzeltütchen zu je zwischen 1,2 Gramm bis 1,4 Gramm Crystal feststellen! Diese 35 Gramm Metamphetamin hätten einen Verkaufswert von etwa 3000 Euro.

Die 25-Jährige musste daraufhin in Stendal den Zug verlassen und darf sich nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts einer Steuerstraftat in Verbindung mit dem Betäubungsmittelgesetz herumschlagen. Gegen die Schmugglerin wurde dann ein Haftbefehl erlassen, der aber außer Vollzug gesetzt wurde, sie durfte also ihre Heimreise antreten.