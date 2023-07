Todes-Droge "Blue Punisher" auf Gehweg in Magdeburg entdeckt

Magdeburg - Die zuletzt immer wieder in den Medien erwähnte und extrem gefährliche Droge "Blue Punisher" wurde jetzt in einer kleinen Tüte in Magdeburg entdeckt.

Die Ecstasy-Pille "Blue Punisher" ist nicht größer als ein 1-Cent-Stück und leicht an ihrer Farbe und Form zu erkennen. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Magdeburg

Sie ist blau, dreieckig und auf ihr ist ein Totenkopf abgebildet. Die Ecstasy-Pille "Blue Punisher" (zu Deutsch: "blauer Bestrafer") hat in den vergangenen Tagen mehrere Todesopfer gefordert.

In Mecklenburg-Vorpommern verstarb eine 13-Jährige aufgrund einer Überdosis an der Pille. Auch in Sachsen-Anhalt in Halle/Saale verlor eine 18 Jahre alte Frau ihr Leben nach dem Konsum.

Nun hat in Magdeburg am gestrigen Freitagmorgen gegen 7.10 Uhr eine Frau in der Gerhart- Hauptmann-Straße auf dem Gehweg eine kleine Tüte entdeckt, in der sich die auffällige Droge befand. Sie alarmierte sofort die Polizei.

Diese rückte auch gleich mit einem Rauschgiftspürhund an, um eventuell weitere Drogen oder gar ein Versteck im Umfeld des Fundortes aufspüren zu können.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, muss diese Droge nicht zwingend zum Tode führen. Sie wird aber als sehr gefährlich eingeschätzt.

Die Beamten empfehlen bei Fragen eine der vielen Drogenberatungsstellen in der Stadt aufzusuchen. Sie arbeiten nicht mit der Polizei zusammen, sodass keine Strafverfolgung droht.