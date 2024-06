Trickdiebstahl in Magdeburg: Falsche Handwerker beklauen Ehepaar und Senior!

Magdeburg - In Magdeburg sind am Donnerstag ein 87-jähriges Ehepaar und ein alleinstehender 84-Jähriger Opfer von miesen Trickbetrügern geworden.

Die Tatverdächtigen gaben sich als Handwerker aus, um in die Wohnungen zu gelangen. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Wie die Polizei mitteilte, gaben sich die Täter als Handwerker aus. In weniger als zwei Stunden gelang es den bislang unbekannten Tatverdächtigen sich, unter dem Vorwand, die Wasserleitungen kontrollieren zu wollen, zunächst in einer Wohnung in Alte Neustadt und später in Olvenstedt Zutritt zu verschaffen.

Die Betrugsopfer bemerkten in beiden Fällen erst, dass ihnen Bargeld und Schmuck fehlten, als die Diebe die Wohnung schon verlassen hatten.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, ob beide Taten in Zusammenhang stehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.