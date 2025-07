07.07.2025 20:47 Vereinswagen in Magdeburg geklaut: Polizei sucht Zeugen!

In Magdeburg wurde am Wochenende in ein Vereinshaus eingebrochen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Im Stadtteil Neue Neustadt wurde am Wochenende in ein Vereinsgebäude des SV Fortuna Magdeburg e.V. eingebrochen. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Alles in Kürze Einbruch in Vereinsheim des SV Fortuna Magdeburg

Zwei Fahrzeugschlüssel und Zulassungen gestohlen

Weißer VW mit Vereinslogo entwendet

Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Die bislang unbekannten Täter sollen nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg zwischen dem 4. Juli gegen 21 Uhr und dem 6. Juli gegen 10.30 Uhr in das Vereinsheim eingebrochen sein. Hierbei verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und klauten zwei Fahrzeugschlüssel sowie die dazugehörigen Zulassungen der Vereinswagen. Anschließend flüchteten die Diebe mit einem der Wagen, einem weißen VW mit dem Logo des Vereins, vom Tatort. Da das zweite Auto nicht fahrbereit war, ließen sie dieses wahrscheinlich zurück. Die Höhe des Gesamtschadens wird gegenwärtig auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg oder per E- Revier zu melden.

Titelfoto: David Inderlied/dpa