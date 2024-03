Vier Drogerien in Magdeburg leergeräumt! Wer erkennt diesen Langfinger?

Die Polizei fahndet nach diesem Drogerie-Räuber. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeirevier Magdeburg

In der Spanne von April bis Juni 2023 war der Gesuchte in insgesamt vier Drogerien im Breiten Weg und in der Lübecker Straße in der Magdeburger Altstadt unterwegs.

Dort klaute er Kosmetik, Lebensmittel und Elektrogeräte mit einem Gesamtwert von etwa 5000 Euro, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Die Polizei veröffentlichte nun zwei Aufnahmen einer Überwachungskamera und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Fahndung.