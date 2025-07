Vor Prozess gegen Magdeburg-Attentäter: Opfer sind über Gericht verärgert

Alles in Kürze

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt steht bald der Prozess um den Todesfahrer (50) an. © Heiko Rebsch/dpa

Noch vor dem Prozess gegen den 50-jährigen Taleb A. entschied das Gericht, dass zwei Anwälte gemeinsam über 60 Nebenkläger vertreten sollen, erfuhr MDR Sachsen-Anhalt.

Doch das missfällt vielen Opfern - so sehr, dass beim Amtsgericht schon über 20 Beschwerden eingegangen seien.

Das liegt unter anderem daran, dass sich viele Betroffene bereits vor Monaten selbstständig Anwälte gesucht und Vertrauensverhältnisse zu ihnen aufgebaut hätten.

Darunter auch Rechtsanwalt Holger Stahlknecht (60, CDU). Er betont gegenüber MDR, dass der anstehende Prozess auch zur Verarbeitung der Situation betragen würde.

"Das sind Menschen, die schwerst verletzt worden [...] sind", so der ehemalige Innenminister von Sachsen-Anhalt, "Denen werden in einem so wichtigen Prozess jetzt plötzlich von oben ein Anwalt und eine Anwältin übergeholfen, die sie überhaupt nicht kennen."