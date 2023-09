30.09.2023 16:59 Vorsicht vor Langfingern! Vier Magdeburger im Supermarkt beklaut

Allein am Freitagvormittag wurden in Magdeburg insgesamt vier Personen von bislang unbekannten Tätern in Einkaufsmärkten beklaut.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Allein am Freitagvormittag wurden in Magdeburg insgesamt vier Personen von bislang unbekannten Tätern in Einkaufsmärkten beklaut. Die Polizei meldete gleich vier Diebstähle in Magdeburg, die am Freitag stattfanden. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Der erste Vorfall ereignete sich um 9 Uhr, als ein 84-jähriger Mann in einem Geschäft in der Halberstädter Straße im Magdeburger Stadtteil Sudenburg einkaufen war. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, bemerkte der Rentner den Diebstahl seiner Geldbörse erst, als er seine Ware auf das Kassenband legte. Doch damit nicht genug: Gegen 11 Uhr kam auch einer 56-Jährigen ihre Geldbörse in einem Discounter in der Ackerstraße im Ortsteil Leipziger Straße abhanden. Das Portemonnaie konnte aber schnell wiedergefunden werden: Es lag auf dem zugehörigen Parkplatz, doch das Bargeld fehlte komplett. Magdeburg Crime Autodiebe fahren von Paris nach Magdeburg: Zeuge meldet auffällige Personen Um 12 Uhr wurde dann noch ein Senioren-Ehepaar im Flora-Park Ziel der Langfinger. Ein mutmaßlicher Mittäter verwickelte die beiden in ein Gespräch, während ein Komplize unterschiedliche Wertgegenstände aus der Handtasche klaute, die im Einkaufswagen verstaut war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mahnt auf Vorsicht vor Taschendieben.

Titelfoto: 123rf/foottoo