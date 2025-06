Wohnung in Neue Neustadt leer geräumt: Mysteriöser Mann im Treppenhaus gesehen

Magdeburg - Türknacker im Magdeburger Zentrum unterwegs! Die Polizei sucht nach Einbrechern, die Donnerstagmittag in ein Mehrfamilienhaus eingestiegen sind.

Alles in Kürze

Die Polizei sucht in Magdeburg nach Einbrechern. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

In dem kurzen Zeitraum von 12.15 bis 13.30 Uhr müssen sich die unbekannten Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Zielitzer Straße in Neue Neustadt verschafft haben.

Als die 35 Jahre alte Mieterin in ihre Wohnung zurückkehrte, bemerkte sie den Einbruch schon beim Aufschließen ihrer Tür.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, hatten die Täter die gesamte Wohnung durchwühlt und einen Bargeldbetrag von über 10.000 Euro geklaut.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sei vor der Tat ein mysteriöser Mann gesichtet worden, wie er das Haus betrat.