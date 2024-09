Zeugen rannten ihnen hinterher! Langfinger räumen Supermarkt leer

Magdeburg - Am Donnerstagmorgen brachen Diebe in einen Supermarkt im Magdeburger Süden ein. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Die Polizei fahndet nach zwei Einbrechern in Magdeburg. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Gegen 3.45 Uhr brachen die bislang unbekannten Männer in den Selgros-Supermarkt in der Gustav-Ricker-Straße in Magdeburg-Hopfengarten ein.

Dort klauten sie vier volle Geldkassetten, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Die genaue Schadenssumme konnte allerdings noch nicht geschätzt werden.

Augenzeugen beobachteten die Szenerie und liefen den zwei Männern sogar noch nach, doch die Langfinger konnten schließlich entkommen.

Da auch die Einsatzkräfte sie nicht mehr auffinden konnten, bitten sie nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die Täter werden wie folgt beschrieben: