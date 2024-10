Zu Boden gerissen, getreten und ausgeraubt: Mann schleppt sich ins Krankenhaus

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg fahndet derzeit nach Tätern eines Raubes im Scharnhorstring. Zeugen können bei der Aufklärung der Tat mithelfen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdeliktes. Am Sonntag wurde ein Mann im Scharnhorstring angegriffen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Ermittler am heutigen Dienstag mitteilten, wurde bereits am Sonntag ein 43 Jahre alter Mann aus Wolmirstedt Opfer von mehreren Angreifern.

Fünf bis sieben Männer hätten diesen gegen 7.15 Uhr angesprochen. Zunächst habe er sie ignoriert, teilte das Polizeirevier mit.

Kurz darauf sei er von den Unbekannten zu Boden gerissen und mit Fußtritten attackiert worden.

Anschließend sollen die Täter die Brille, einen Autoschlüssel sowie das Smartphone ihres Opfers mitgenommen haben.

Ihr Fluchtweg konnte vom Mann nicht mehr benannt werden. Der 43-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und begab sich selbst in ein Krankenhaus. Erst am gestrigen Montag wandte er sich an die Polizei.