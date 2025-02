Zufallsfund in Magdeburg: Polizei stellt kiloweise Drogen und Waffen sicher!

Magdeburg - In Magdeburg wurde aus Zufall ein mutmaßlicher Drogenhändler von der Polizei geschnappt. Es wurden kiloweise Betäubungsmittel sichergestellt.

Die Polizei fand etwa sieben Kilogramm Drogen in der Wohnung des 29-Jährigen. © Polizeirevier Magdeburg

Bereits am 17. Februar vollstreckten Ermittler des Polizeireviers Magdeburg nahe der Leipziger Straße einen Durchsuchungsbeschluss. Grund dafür war jedoch nicht der Verdacht auf Drogen, sondern mehrere Wohnungseinbruchsdiebstähle.

Bei der Überprüfung der Wohnung des 29-jährigen Verdächtigen fanden die Beamten Diebesgut aus Wohnungen und Einfamilienhäusern verschiedener Stadtteile Magdeburgs.

Aus Zufall stießen sie zudem auf einen Berg Drogen, darunter viereinhalb Kilogramm Methamphetamin, zwei Kilogramm Cannabis, 240 g Amphetamin sowie diverse Mengen an weiteren Betäubungsmitteln und Waffen.

Die Polizei nahm den Beschuldigten aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig fest. Am Folgetag wurde der 29-Jährige einem Richter am Amtsgericht Magdeburg vorgeführt.