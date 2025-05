21.05.2025 09:05 Anlage in Magdeburg brennt: Herausforderung für die Feuerwehr

In der Nacht ging ein Betrieb in Magdeburg-Rothensee in Flammen auf. Die Löscharbeiten ziehen sich - denn die Anlage macht es den Kameraden schwer.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - In der Nacht zum heutigen Mittwoch brannte eine Industrieanlage im Magdeburger Stadtteil Rothensee. Die Kameraden der Feuerwehr mussten sich einigen Hindernissen stellen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Die Feuerwehr wurde gegen 2 Uhr zu einem Holzpelletsbetrieb gerufen, wie die Landeshauptstadt Magdeburg mitteilte. Das Feuer war in der Abluftanlage ausgebrochen. Der Betrieb stellte die Kameraden vor einigen Herausforderungen: Der betroffene Bereich zog sich über mehrere schwer zugängliche Ebenen. Magdeburg Lokal Angehörige fühlen sich übergangen: Magdeburg plant im Alleingang Gedenkort nach Anschlag Verrohrungen und Schächte mussten geöffnet werden, um die Glutnester darin zu löschen. Der Einsatz dauerte entsprechend ziemlich lange. 42 Kameraden der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort. Inzwischen sind die Flammen unter Kontrolle, und die Löscharbeiten neigen sich dem Ende zu. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird aktuell ermittelt.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa