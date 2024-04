28.04.2024 08:35 Auto fängt in Parkhaus Feuer: Drei Anwohner verletzt

Am Sonntag fing ein Auto in einem Parkhaus in Magdeburg Feuer. Drei Anwohner wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus. Es entstand hoher Schaden.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Maxim-Gorki-Straße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Brand in einem Parkhaus.

Polizei und Feuerwehr evakuierten die Anwohner. Drei von ihnen mussten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa Dort habe gegen Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache ein Auto gebrannt. Aufgrund eines schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Größere Schäden im Parkhaus und rund um das parkende Auto konnten verhindert werden, teilte die Berufsfeuerwehr Magdeburg mit. Magdeburg Crime Komplette Heizungsanlage entwendet: Polizei fahndet nach dreisten Dieben! Im Parkhaus selbst kam es zu einer großen Rauchentwicklung, weshalb die Anwohner von drei Hauseingängen durch Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr evakuiert werden mussten. Drei von ihnen haben leichte Rauchgasvergiftungen erlitten und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Löschen des Feuers konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 750.000 Euro geschätzt.

