03.08.2024 08:49 Brand in Mehrfamilienhaus: Vier Menschen verletzt

In Magdeburg kam es am Freitag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr rettete fünf Menschen mit der Drehleiter. Vier davon waren verletzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Freitagabend hat ein Feuer der Arnold-Zweig-Straße in Magdeburg vier Menschen verletzt. Mit einer Drehleiter mussten in der Arnold-Zweig-Straße fünf Menschen und zwei Hunde aus einem Haus gerettet werden. (Symbolbild) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Matthias Bein/dpa Gegen 21 Uhr hat ein Keller in einem dortigen Mehrfamilienhaus gebrannt, teilte Löschzugführer Thomas Rollbusch von der Feuerwehr Magdeburg mit. Beim Eintreffen am Brandort konnten die Einsatzkräfte sofort dichten schwarzen Rauch aus dem Treppenhaus aufsteigen sehen. Weil sie das Gebäude dadurch nicht mehr verlassen konnten, waren mehrere Menschen darin gefangen. Magdeburg Lokal Kurioses Hobby: Deshalb schippern bald Flöße über die Magdeburger Elbe Fünf Personen, darunter ein Säugling, sowie zwei Hunde mussten mit einer Drehleiter aus dem brennenden Haus gerettet werden. Ein hinzugerufener Rettungsdienst versorgte zunächst vier der geretteten Personen und brachte sie daraufhin aufgrund einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, hieß es. Der Brand konnte durch die Kameraden der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude belüftet, woraufhin die Anwohner zurück in ihre Wohnungen kehren durften. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch nicht endgültig geklärt. Weitere Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Matthias Bein/dpa