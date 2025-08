06.08.2025 16:15 Feuer am Museum: Weggeworfene Zigarette Schuld?

In Magdeburg hat es am Museum für Naturkunde gebrannt. Die Feuerwehr rückte schnell an und konnte ein Ausbreiten der Flammen in das Innere verhindern.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die Feuerwehr Magdeburg musste am heutigen Mittwochmittag zum Museum für Naturkunde ausrücken. Alles in Kürze Feuer am Museum in Magdeburg

Weggeworfene Zigarette als Brandauslöser vermutet

Kellerlichtschacht des Museums brannte

Schaden von etwa 5000 Euro entstand

Gegen 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen Brand in der Otto-von-Guericke-Straße informiert, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen entdeckten die Kameraden einen brennenden Kellerlichtschacht des dortigen Museums. In diesem hatten sich ersten Erkenntnissen zufolge Laub und Blütenstaub entzündet. Als Brandauslöser soll sehr wahrscheinlich eine weggeworfene Zigarette verantwortlich sein. Ein Ausbreiten des Feuers in das Innere des Gebäudes konnte durch den schnellen Einsatz verhindert werden, hieß es. Angrenzende Räume wurden vom Rauch eingehüllt und mit technischen Hilfsmitteln wieder entlüftet. Durch das Feuer wurden die Fassadenverkleidung sowie die Dämmung beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der Besucherverkehr musste vorübergehend unterbrochen, konnte aber wenig später wieder aufgenommen werden.

