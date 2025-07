Gartenlaube brennt lichterloh: Drei Männer verletzt

Magdeburg - Am Dienstagabend brannte im Magdeburger Nordwesten eine Gartenlaube lichterloh. Drei Menschen wurden verletzt.

Alles in Kürze

In Magdeburg brannte am Abend eine Gartenlaube. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Gegen 19.30 Uhr bemerkte der 53 Jahre alte Besitzer einer Gartenlaube in der Straße An der Steinkuhle in Nordwest, dass seine Hütte stark qualmte.

Gemeinsam mit drei Parzellen-Nachbarn versuchte er, den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen.

Dies gelang ihnen nicht, die Einsatzkräfte übernahmen schließlich die Löscharbeiten und konnten das Feuer erfolgreich bekämpfen.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurden die drei Helfer durch ihre Rettungsaktion verletzt, zwei von ihnen mussten sogar ins Krankenhaus gebracht werden.